بالصور.. صيودة يترأس إجتماعا للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية.

الاجتماع خُصّص لتقييم الدخول المدرسي لموسم 2020/2019 والتحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2021/2020.

أكد صيودة خلال هذا الإجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة والصارمة لمختلف مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية على مستوى إقليم الولاية لاسيما الأقطاب السكنية الجديدة، بغاية تسليمها في آجالها التعاقدية.

بالإضافة إلى تقديمه تعليمات مفادها التكفل بملف التحضير للموسم الدراسي المقبل من جميع جوانبه المادية، البشرية والتنظيمية.