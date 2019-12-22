بالصور.. صيودة يترأس إجتماعا لمجلس ولاية الجزائر

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر معيّة الأمين العام للولاية، زوال اليوم، إجتماع مجلس الولاية.

الاجتماع درس وضعية إستهلاك الإعتمادات المالية الخاصة بمختلف المشاريع التنموية المسجلة.

وحضر الاجتماع كل مالمدراء التنفيذيون لولاية الجزائر، وتمّ التعرض من خلاله، وبالتفصيل، إلى أرقام ونسب إستهلاك الأغلفة المالية المرصودة، بحسب البرامج والمشاريع التي تحوزها مُدَوِنة كلّ قطاع.

هذا وقد أكّد الوالي خلال هذا الإجتماع على ضرورة تجسيد كافة المشاريع والبرامج المسجّلة، في جلّ القطاعات، ودفع الأعباء والإلتزامات المالية الناجمة عنها.

مُسديا في ذات الصّدد تعليمات مفادها إستكمال كافة العمليات المتعلقة بإعادة تأهيل المؤسسات التربوية وتجهيزها.