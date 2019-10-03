بالصور.. صيودة يترأس إجتماعا لمجلس ولاية الجزائر

ترأس عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، اليوم، إجتماعا لمجلس الولاية بمعيّة الأمين التنفيذي للولاية.

الاجتماع خصص لمتابعة البرامج المحلية المندرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية حضره الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامون للبلديات المعنية.

وتطرق الإجتماع، إلى وضعية البرامج المسجلة والتي هي في طور الإنجاز، وضعية البرامج المسجلة والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد، وضعية البرامج غير المسجلة بعد.

وأكد صيودة على ضرورة الإلتزام بتجسيد كافة البرامج التنموية التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، سيما ما تعلق بمشاريع الطرقات، المدارس، الفضاءات العمومية وشبكات الصرف الصحي.

كما ألح على ضرورة محاربة كل أشكال التقاعس والتهاون في أداء المهام المسدولة وما يمليه واجب الخدمة العمومية.

كما أسدى والي الجزائر تعليمات تقضي بضرورة مبادرة الولاة المنتدبون لمشاريع محلية جديدة تستجيب لمتطلبات المواطنين وحاجاتهم الأساسية.