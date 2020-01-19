بالصور.. صيودة يترأس إجتماعا لمناقشة المشاريع الجديدة بالعاصمة

ترأس والي ولاية الجزائر، عبد الخالق صيودة، اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للولاية لإستعراض المحتوى المادي للمشاريع الجديدة لسنة 2020.

وضم الاجتماع الأمين العام للولاية وكذا الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية والمدراء التنفيذيين لولاية الجزائر.

والاجتماع خُصِّص لإستعراض المحتوى المادي للمشاريع الجديدة لسنة 2020 المسجلة بعنوان المخططات القطاعية والبلدية للتنمية “PCD” و”PSD”، الإعتمادات المالية المرصودة وكذا جملة العمليات التي كانت موضوع إعادة تقييم.

وعرض مدير البرمجة ومتابعة الميزانية مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن المخططات السالفة الذكر وكذا المبالغ المالية المرصودة لكل مشروع.

يذكر أنّ هذه المشاريع هذه جاءت متنوعة، حيث شملت عديد القطاعات على غرار: التربية والتعليم، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني، الأشغال العمومية والتهيئة الحضرية، الغابات، النقل، التضامن، الثقافة والشباب والرياضة.

وكانت للوالي جملة من التوجيهات والتعليمات أسداها للولاة وكذا المدراء التنفيذيين للولاية، كل في مجال إختصاصه.

وشدّد صيودة على ضرورة إيداع دفاتر الشروط الخاصة بمختلف المشاريع، على مستوى لجنة الصفقات التابعة للأمانة العامة خلال مهلة أسبوع، مع الإسراع في إستكمال كافة دراسات المشاريع المندرجة في إطار المخططات التنموية.

وكلف الوالي مدير الأشغال العمومية بتجميع البطاقات التقنية الخاصة جميع برامج وعمليات إنجاز وتهيئة طرقات على مستوى المقاطعات الإدارية، مع إعطاء الأولوية للبلديات التي تعاني من عجز موازني، بغرض تمكينها من الإستفادة من المشاريع المندرجة في إطار المخططات البلدية للتنمية وميزانية الولاية.

وأسدى الوالي تعليمة تقضي بإنشاء لجنة مختلطة على مستوى الولاية مكلفة بمتابعة مردودية المورد البشري على مستوى البلديات، وهذا بالتنسيق مع الولاة المنتدبون والأمناء العامون للبلديات.