بالصور.. صيودة يحتفل بالذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد ومؤتمر الصومام

أشرف عبد الخالق صيودة والي العاصمة اليوم الثلاثاء على إحياء مراسيم الإحتفال بالذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد ومؤتمر الصومام.

وحسبما أوردته مصالح الولاية، فإنه تم الإحتفال بمقبرة الشهداء ببلدية الكاليتوس، بمعية كل من الأمين العام للولاية.

بالإضافة إلى السلطات الأمنية والمدنية، ممثلي الأسرة الثورية وكذا الكشافة الإسلامية.

وحملت الذكرى هذه السنة شعار “المجاهد مجد وشموخ”، حيث تم في هذا الصدد رفع العلم الوطني والإستماع للنشيد الوطني.

كما وضع الوالي إكليل من الزهور وترحم على أرواح الشهداء الطاهرة.