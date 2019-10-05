بالصور.. صيودة يشرف على تدشين عدة مشاريع بالعاصمة

قام عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، اليوم، بزيارة عمل وتفقد لمشاريع وبرامج عدّة مسّت قطاعي الأشغال العمومية والغابات.

أين أشرف الوالي خلال على إنطلاق أشغال مشروع تعبيد وتهيئة الطريق الحضري ببلدية باب الوادي.

الطريق ممتد على مسافة 15 كم والبالغة تكلفته الإجمالية 30 مليار سنتيم.

ليقوم بعدها معيّة والي ولاية بومرداس بتدشين الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين العاصمة وبومرداس.

هذا الكريق يرامي إلى فك الضغط على الجهة الشرقية للولاية وتسهيل حركة المرور بين بلديتي الرغاية وبودواو.

المشروع الذي يندرج ضمن مخطط عصرنة شبكات الطرق بالولاية، قدرت تكلفته بـ 61 مليار سنتيم.

كما كان للوالي عدة زيارات ميدانية، أين قام بـالإشراف إنطلاق عملية التشجير لموسم 2020/2019، بالغابة الترفيهية لبلدية المدنية، حيث سيعرف هذا البرنامج غرس أكثر من 300.000 شجرة.

كما اشرف على إنطلاق أشغال إعادة التهيئة لكل من الغابتين الترفيهيتين بن حدادي ببلدية بني مسوس وعين المالحة ببلدية جسر قسنطينة.

وأكدّ الوالي على إلزامية ضمان النوعية في الإنجاز والتجهيز مع إيلاءه أهمية إلى ضرورة توفير كل الخدمات الأساسية على مستوى هذه الغابات الترفيهية .

وقد تطرق الوالي إلى أنّ هناك مشاريع واسعة سيشهدها القطاع خلال السنة القادمة.