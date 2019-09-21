بالصور.. صيودة يشرف على تنصيب الولاة المنتدبين الجدد للعاصمة

أشرف عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر، على حفل تنصيب الولاة المنتدبون الجدد للمقاطعات الإدارية الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الجزئية الاخيرة.

هذه التعين التي أقرها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، يوم الثلاثاء الماضي.

وحضر حفل التنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا الإطارات الأمنية والمدنية لولاية الجزائر،

حفل التنصيب شمل كل من جمال قاسمية المقاطعة الإدارية للشراقة، يوسف بشناوي المقاطعة الإدارية لزرالدة، سمير نفلة المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، فوزية نعامة المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، الشريف بودور المقاطعة الإدارية لبراقي، يزيد دلفي المقاطعة الإدارية لحسين داي.

عمار لقواسم المقاطعة الإدارية للدرارية، نجية نسيب المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.

هذا وقد شهد الحفل تكريم الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية السابقين.