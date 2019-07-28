بالصور.. صيودة يكرم متفوقى الدراسة في العاصمة

أشرف عبد الخالق صيودة والي ولاية الجزائر على الحفل التكريمي الذي نُظم، اليوم، على شرف التلاميذ النجباء المتفوقين في الشهادات التعليمية للأطوار الدراسية الثلاث.

شهد الحفل تكريم ،التلاميذ المتفوقين في شهادة التعليم الإبتدائي والتلاميذ و شهادة التعليم المتوسط وشهادة الباكلوريا.

كما تم تكريم كل من أساتذة ومدراء المؤسسات التربوية التي حققت أحسن النتائج على مستوى الولاية.

الحفل التكريمي هذا، إستهله الوالي بكلمة إفتتاحية هنّأ فيها التلاميذ المتفوقين، مثمنا جهودهم التي كُللت بتحقيقهم لنتائج مشرفة.

كما تقدم بالتقدير والعرفان لأوليائهم،الأسرة التربوية بالولاية وكذا كل من ساهم في هذا النجاح.

الوالي تطرّق كذلك إلى عزم مصالحه على مضاعفة الجهود في سبيل النهوض بقطاع التربية.

مؤكدا أن الولاية ستشهد مشاريع إنجاز لمرافق تربوية جديدة تُضاف إلى جملة المنشآت الدراسية التي سيتم إستلامها موازاة مع الدخول المدرسي المقبل.

وهذا حرصا على تجسيد سياسة الدولة الجزائرية في النهوض بهذا القطاع الهام وتسخير كل البشرية، المادية والتنظيمية لتحسين نوعيته.