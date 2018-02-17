بالصور ..ضبط أقراص مهلوسة وأكثر من 77 ألف علبة تبغ بـ3 ولايات

تمكن عناصر الجيش خلال عملية من ضبط 60360 قرص مهلوس و4368 وحدة من مختلف المشروبات و77500 علبة من التبغ بكل من غرداية وبسكرة والوادي.

حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

في حين ضبط عناصر الدرك 42 كلغ من الكيف بتلمسان.

وحسب ذات البيان، أوقف عناصر للجيش ،أمس الجمعة، بعين قزام 11 مهربا .

وأسفرت العملية حسب ذات البيان، عن حجز 3 مركبات رباعية الدفع و12 طنا من المواد الغذائية و10 أجهزة كشف عن المعادن

و6 مولدات كهربائية و5 مطارق ضغط وجهاز إتصال عبر الأقمار الإصطناعية وكمية من المتفجرات.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل بوهران محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي،

فيما تم توقيف 15 مهاجر غير شرعي بكل من الوادي وتبسة وعين قزام.