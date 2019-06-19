حجز مفتشو النظافة والنقاوة العمومية، بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة لبلدية سطيف، بحر هذا الأسبوع، أكثر من قنطار من اللحوم الفاسدة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العملية تدخل في إطار محاربة الغش بكل أنواعه، عن طريق إخضاع المحلات للتفتيش

أين أفضت عمليات تفتيش للمحلات الخاصة ببيع اللّحوم إلى ضبط أكثر من قنطار من اللحوم الفاسدة.

ليتم حجزها على الفور بعد الـتأكد من أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، وإحالة ملفات أصحابها على العدالة

بتهمةمخالفة شروط الحفظ، النظافة المضرة بصحة المستهلك، كما أبرزه البيان.