بالصور.. ضبط أكثر من 10 قناطير “زطلة” بالقرب من الحدود مع المغرب

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، بإقليم الناحية العسكرية الثالثة بالقرب من الحدود مع المغرب، من ضبط كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـأكثر من (10) قناطير، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وتأتي هذه النتائج النوعية لتضاف إلى عديد العمليات التي تخوضها يوميا مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، والتي مكّنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب الناشطة على الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.