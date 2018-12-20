بالصور.. ضحيتان و4 جرحى في حادث مرور أليم بالجلفة

سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالادريسية شرق ولاية الجلفة، مساء اليوم، بالطريق الوطني رقم 1 أ باتجاه بلدية القديد حولي 10 كلم بمنطقة “حاسي البايلك” بالنقطة الكيلومترية 66 حادث مرور مميت.

تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة نفعية من نوع “رونو سيمبول” كانت في موكب عرس وشاحنة من نوع “هيونداي” نقل البضائع.

أين تم تجنيد كافة الامكانيات البشرية والمادية، ملازم اول ورقيب، و9 اعوان على متن سيارة قيادية، و 2 سيارة اسعاف وشاحنة اطفاء.

حيث اسفر الحادث عن وفاة شخصين 02 في عين المكان، من بينهما امراة تبلغ من العمر 29 ورجل يبلغ من العمر 44 سنة.

و04 ضحايا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، أين تم تقديم الاسعافات الاولية في عين المكان، وتحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالادريسية.

فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الأليم.