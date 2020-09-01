بالصور.. ضيافات نسيم يزور مؤسسة توضيب التمور بسيدي عمران في الوادي

قام الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم بزيارة مؤسسة مصغرة المنشاة في اطار جهاز اونساج للشاب المستثمر عادل بوحنية في نشاط توضيب التمور على مستوى بلدية سيدي عمران بولاية الوادي.

ويعتبر هذا الشاب من الشاب الناجح الطّموح في هذا المجال بفضل الخبرة الكتسبة و حبّه و تفانيه في عمله، و بفضل فريق شاب يسهر على تقديم منتوج ذو جودة عالية وتوضيبه وتعليبه استطاع ان يسوّق منتوجه على المستوى المحلي والوطني ويقوم في الآونة الاخيرة بتصدير اغلب منتجاته لدول مجاورة.

وقد تمّ توسعة مشروعه مؤخّرا وذلك بدمج عتاد جديد الى وحدته الإنتاجية و هذا دليل على قدراته العمليّة و اتّساع رقعة نقاط بيع منتوجه.