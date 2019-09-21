بالصور.. ضيف غير متوقع في محل تجاري بمدينة الجزار في باتنة

دخل صباح اليوم، ثعلب إلى محل تجاري بوسط مدينة الجزار في ولاية باتنة، محدثا حالة من الفوضى وسط سكان المدينة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجزار رفقة أفراد الأمن الوطني ، على إثر دخول الثعلب إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية العامة.

الواقعة حدثت في حدود الساعة العاشرة صباحا بوسط المدينة، ما خلف حالة من الفوضى وبحضور كبير لمواطني المدينة في مشهد فضولي واستغرابهم من تواجد هذا الضيف الغريب والغير عادي بالمحل التجاري.

حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من محاصرته وإمساكه حيا سالما ونقله خارج المنطقة الحضرية وإطلاق سراحه ليعيش في البرية.