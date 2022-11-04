بالصور.. ضيوف القمة العربية يزورون قصر رياس البحر بالعاصمة

على هامش القمة العربية، التي تم انعقادها في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر. نزل ضيوف الجزائر، على قصر روساء البحر حصن 23 الكائن بباب الواد في الجزائر العاصمة.

ففي إطار الزيارات الثقافية المبرمجة لضيوف الجزائر بمناسبة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر. استقبل قصر رياس البحر ( حصن 23) بن درر بن فهد ال فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة و الوفد المرافق له.

كما استقبل قصر رياس البحر عبد الله سعود الراشد عن وزارة المالية دولة الكويت، والذي تم تسليمه بالمناسبة هدية تذكارية عن الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك استقبل قصر رياس البحر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي. والذي طاف بأروقة المعرض المقام بالمناسبة، واطلع على الجانب الثقافي للجزائر. كما وقع على السجل الذهبي.