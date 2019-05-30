بالصور..طائرات دون طيار تنفذ طلعات جوية ليلية ونهارية

نفذت طائرات بدون طيار”الجزائر 54 ( الصومام) – الجزائر 54 (05 جويلية 1962) – الجزائر 55 ( زكار)”،

يومي 29 و30 ماي 2019، طلعات جوية نهارية وليلية، بغرض تدمير أهداف للجماعات الإرهابية تم تحديدها خلال تنفيذ مهمة إستطلاع

جوي عن طريق طائرات من نفس الطراز، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس .

وحسب المصدر،إستهلت المهمة بتنفيذ إستطلاع جوي تمكن من خلالها أطقم الطائرات،من الحصول على بيانات آنية تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها.

لتباشر طائرتان بدون طيار مهمة طلعات جوية وتدمير الأهداف وهي المهمة التي نفذت بنجاح عبر مهمتين جويتين

الأولى ليلية بإستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التي تتلائم مع العمل في الظروف الليلية والثانية نهارية في إتجاه الأهداف المحددة

وقد نفذت المهمتان في ظروف جيدة وأظهر من خلالها الأطقم الأرضية لهذه الطائرات تحكما عاليا في تنفيذ مثل هذه المهام،

فيما أثبتت الطائرات كفاءتها القتالية والعملياتية ونجاعتها في تنفيذ مثل هذه المهام وتدمير الأهداف، يضيف المصدر ذاته .