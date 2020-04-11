بالصور.. طائرتا الجوية الجزائرية المخصصتان لإجلاء الجزائريين العالقين بالإمارات

نشرت الجوية الجزائرية صورا للطائرتان اللتان ستقومان اليوم السبت بإجلاء الجزائريين العالقين بالامارات .

وحسب ما صرح به المدير العام لمطار هواري بومدين، الطاهر عياش، للإذاعة الوطنية، فإن “عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج متواصلة، حيث برمجت ثلاث رحلات اليوم السبت ورحلة رابعة يوم غد الأحد من الإمارات العربية المتحدة”.

وقال عياش ” أن الدولة الجزائرية قد خصصت في هذا السياق طائرتين للخطوط الجوية الجزائرية اللتان أقلعتا اليوم امس الجمعة لاستعادة الرعايا الجزائريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة واللتان ستحلان بأرض الوطن اليوم السبت”.

وأضاف عياش انه “برمجت طائرة للخطوط الجوية الإماراتية ستحط بالجزائر هي الأخرى في نفس اليوم،وبذلك سيكون في المجموع 3 طائرات محملة بالجالية الجزائرية”.

كما أشار المدير العام لمطار هواري بومدين الدولي في ذات السياق “أنه تم برمجة طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإماراتية ليوم الأحد في نفس المهمة”.