بالصور.. طارق العريان يستمع لنصيحة إبن أصالة ويلم شمل العائلة!

نشر المخرج طارق العريان، طليق النجمة السورية أصالة، صورا له برفقة طفليه، على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “أنستغرام”.

ويأتي ذلك، بعد دعوة خالد الذهبي، إبن اصالة، لطارق العريان، بلم شمل العائلة، من خلال رسالة مباشرة على صفحته بانستغرام.

ورافق العريان الصور، بعدة تعليقات، تظهر غضبه من رسالة خالد العلنية.

ونشر طارق العريان، الصورة الأولى، برفقة طفليه التوأم، وعلق عليها قائلا: الألوان المضيئة في حياتي.

وكانت المفاجأة أن التعليق الأول من خالد الذهبي، والذي وجه الشكر لطارق على قضاء الوقت مع شقيقيه.

ورد طارق مؤكدا أن الصورة التقطت الأسبوع الماضي في إشارة لرؤية أطفاله من قبل كتابة خالد لنصيحته.

وأثار المنشور الثاني لطارق العريان، جدلا كبيرا، حيث نشر حكمة تقول: لا تبالي بالانتقاد فالحشرات تهاجم المصابيح المضيئة دائما.

وبعدها مباشرة، نشر طارق العريان، صورة ثانية له برفقة طفليه التوأم وابنه الأكبر عمر، وعلق عليها قائلا: يوم العائلة مع رجالي، في إشارة إلى أن الأطفال الثلاثة هم فقط عائلته.

يذكر أن خالد الذهبي وجه الدعوة للمخرج طارق العريان الزوج السابق لوالدته النجمة السورية أصالة، للم شمل العائلة سريعا.