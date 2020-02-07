بالصور.. طاقم تقني يعاين مركز الردم هليوبوليس بولاية قالمة

عاين طاقم تقني مختص في تسيير مراكز الردم التقنية من الوكالة الوطنية للنفايات مركز الردم هليوبوليس بولاية قالمة.

العملية بهدف دعم الفريق التقني للمؤسسة في اطار الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية للنفايات والمؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقنية للولاية.

وقام الطاقم التقني بقياس درجة انبعاث غاز الميثان المنبعث من حفرتي الردم رقم 1 و2 وقياس مستوى عصارة النفايات في حفرة الطمر رقم 2.

كما قام بتقييم كمية عصارة النفايات الناتجة عن تحلل النفايات في الحفرة رقم 2.

كما قام الطاقم بمراقبة طريقة الاستغلال وإعطاء توجيهات من شانها الوصول الى الاستغلال الأمثل للحفرة و منه اطالة عمرها وبرمجة مسح طوبوغرافي لحفرة الردم رقم 2 من اجل تقييم العمر المتبقي للحفرة.