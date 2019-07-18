بالصور.. طالبو إعانة السكن الريفي بالنعامة يحتجون

قام طالبو الإعانة المالية الخاصة للمستفيدين من سكن الريفي بزلاية النعامة، بغلق المنسقية الولائية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وذلك نتيجة التأخر الكبير في تسوية وضعية المستفيدين من الإعانة المالية.

وقد كانت للمحتجين عدة مطالب من بينها كشف الإجراءات الجديدة المتفق عليها في اجتماع العاصمة 29 افريل 2019 مع المدير العام ياسين طبال والتعجيل في تطبيقها على أرض الواقع.

وتطبيق البنود المتفق عليها خلال الاجتماع والتي يعتبرها المحتجون مجرد حبر على ورق منذ شهر أفريل الفارط.

وقد كان في مجمل مطالب المحتجين مطالبة المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ياسين طبال بتطبيق الوعود المتفق عليها مؤخرا في الاجتماع الذي جمعه مع ممثلين المحتجين يوم 29 أفريل 2019 بالجزاءر العاصمة.