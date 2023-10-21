بالصور.. طالب سابق بجامعة البليدة 2 يتعرض للضرب عن طرف أعوان الأمن

تعرض طالب سابق بجامعة البليدة 2، لإعتداء جسدي من طرف بعض اعوان شركة الأمن الخاصة مما تسبب له في حالة إغماء و أزمة تنفسية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن “الإدارة تلقت خبر مفاده تعرض طالب سابق بالجامعة إلى غعتداء جسدي. من طرف بعض اعوان شركة الأمن الخاصة مما تسبب له في حالة إغماء و أزمة تنفسية. و فور ذلك قامت ادارة الجامعة بنقل الطالب إلى المركز الطبي للجامعة لتقديم الاسعافات الأولية مع استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى”.

وأشار المصدر نفسه أنه و بعد تعافي المعني تقدم إلى مكتب الأمن الخاص بالجامعة لتقديم شكوى مكتوبة. و عليه اجتمعت اللجنة الأمنية للجامعة و قامت باخطار قائد فصيلة الدرك الوطني للعفرون بالحادثة .

كما تم تبليغ ادارة شركة الأمن الخاصة بالأمر مع مطالبتهم بمعاقبة الأعوان المعتدين حسب القوانين سارية المفعول. مع التشديد مجددا باسداء تعليماتهم للأعوان على الامتناع التام. باستخدام العنف الجسدي ضد أي كان ، و الفصل الفوري من الجامعة لأي عون أمن ثبت تورطه في ذلك .