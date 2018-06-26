بالصور.. طريقة إحتفال “مارادونا” تصنع الحدث !!

عاش الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، اليوم الثلاثاء، على أعصابه طوال مباراة منتخب “التانغو” مع نيجيريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2018.

قبل أن يعود الأمل الأرجنتيني من قلب الدفاع “ماركو روخو”، قبل أربع دقائق من الوقت الأصلي للقاء ليفوز زملاء ميسي بثنائية لهدف.

وعبر الأسطورة مارادونا عن فرحته بشكل “هيستيري” بعد هذا الفوز، حاملا صورة كبيرة لنفسه لتتجه كل الكاميرات صوبه.

وعرفت الصورة إنتشارا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي، كما نالت أكبر قدر من المشاركة والإهتمام منذ بداية المونديال الروسي.