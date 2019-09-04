بالصور.. طفل نيجيري تُرك مشردا بغرداية بعد ترحيل والديه

طالب سكان من حي الحاج مسعود العريق بغرداية، من الوزير الأول نور الدين بدوي، التدخل لأجل التكفل بطفل إفريقي.

الطفل الإفريقي من النيجر، تم ترحيل والديه وإعادتهم إلى بلدهم و تركه مشردا بالحي.

وتفاجئ سكان الحي بوجود هذا الطفل مشردا، حيث تكفلوا به انسانيا وأصبح محبوبا لدى السكان.

حيث تكاثف الجميع للتخفيف من معاناته خاصة وأنه بقي وحيدا بدون والديه الذين تم ترحيلهم.

وطالب سكان الحي البحث عن ذويه بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية و تسليمهم لهم او تسليمهم وثيقة لتبنيه.

سكان الحي تعدوا وأحبو هذا الطفل الذي مكث بينهم لمدة قصيرة، وتعاطف معه الجميع ويوفرون له الأكل و الشرب.

و تخوف السكان من إقدام القائمين علي عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة من ترحيله بدون الاتصال بذويه خاصة وأنه طفل صغير.

“النهار أن لاين” حاولت الاتصال بكل المسؤولين القائمين على ملف المهاجرين الأفارقة وتنصل الجميع من المسؤولية.

وعمل كل مسؤول على رمي الكرة في مرمي مسؤول آخر مقدمين تبريرات غير منطقية لحالة هذا الطفل الإفريقي الموجود وحيدا.

فيما أكد أحد المسئولين أنه سيعتبره مهاجر غير شرعي وسيتم الإتصال بالأمن لترحيله بدون معرفة ذويه.

لتبقي هذه الحالة الإنسانية معلقة برقبة القائمين على ملف المهاجرين الأفارقة خاصة وأن المواطنين تكفلوا بالطفل أحسن تكفل إنسانيا.