بالصور.. طلبة بجامعة البليدة يطوّرون صاروخا طوله 5 أمتار ويصل مداه لـ 10 كلم

تمكن فريق جامعة البليدة 1 والذي يتكون من 22 طالبا من تطوير صاروخ” 3″ يصل طوله إلى 5 أمتار بعد عام من الاجتهاد والعمل المتواصل.

وحسبما وقفت عليه “النهار” فإن الطلبة وصلوا لهذا الإنجاز بامكانيات بسيطة وقطع غيار محلية الصنع داخل ورشة بجامعة سعد دحلب.

ونجح الفريق في تطوير الصاروخ 3 الجديد أين يصل ارتفاعه الى 10 كلم بعد إضافة محركيين الأول يوضع عند مؤخرة الصاروخ.

واخر في الجزء الثاني مما يعطيه قوة اكبر لدفع نحو الاعلى، كما تم تزويد الصاروخ بكاميرات مراقبة عند الاقلاع .

الصاروخ الجديد تم تصميمه بطريقة جيدة للحفاظ على توازنه عند الاقلاع وعند انفصال الجزء الاول عن الثاني في السماء.

كما تم وضع من طرف الفريق منصة الاطلاق الصاروخ تسمح بمساره الجيد والمتوازن.

وحسب عضو الفريق صبرينة خربوش في تصريح لـ “النهار اونلاين” فان فريق يعمل على تطوير قدرات الصاروخ لتمثيل الجزائر في المسابقة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية.

وأكدت عضو الفريق ان نجاح الفريق جاء بدعم من الاستاذ المشرف حسين بن طراد الذي يعمل باستمرار على مد نصائح للفريق.

كما ان الفريق يعمل على تطوير صناعات الفضائية لدعم الاقتصاد الوطني.

للاشارة فان جامعة البليدة 1 قامت بتنظيم المسابقة الوطنية لصناعة الصواريخ في طبعتها الثالثة بمشاركة 12 جامعة جزائرية.

و يشارك أصحاب المراتب الثلاثة الأولى الجزائر في المسابقة الدولية بولايات المتحدة الامريكية .