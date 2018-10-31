بالصور.. طمار يشارك في اليوم العالمي للمدينة بليفربول الإنجليزية

حط وزيرالسكن عبد الواحد طمار، اليوم الأربعاء، بمدينة ليفربول الإنجليزية، للمشاركة في اليوم العالمي للمدينة، المصادف لـ 31 أكتوبر من كل سنة.

وبدوره قدم الوزير حوصلة عن أهم ما عرفته الجزائر في قطاع السكن، المدن والقوانين المبرمج تعديلها لتتلائم وإلتزامات الدولية كمعاهدة كيوتو.

وجمع الأمينة العامة للسكن للأمم المتحدة، بعبد الواحد طمار، لقاء ثنائي تناول الطرفان سبل التعاون والتنسيق وبرمجة زيارة للجزائر.

وعلى هامش هذه المناسبة، أشادت ميمونة محمد شريف،المديرة التنفيذية لبرنامج السكن الأممي، بالإنجازات الهامة التي عرفتها الجزائر في هذا القطاع .

كما أعربت عن رغبتها في زيارة الجزائر، حسبما أفاد به منشور فايسبوكي لصفحة الوزارة.