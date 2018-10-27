بالصور.. طمار يشرف على توزيع أزيد من 4 ألاف وحدة سكنية بالعاصمة

أشرف وزيرالسكن عبد الوحيد طمار، اليوم السبت، على توزيع حوالي 4.200 وحدة سكنية بالعاصمة.

من بينها حوالي 60 سكن عمومي إيجاري و 2.740 سكن البيع بالإيجار و 1.400 سكن ترقوي عمومي

وأكد طمار أن هذه العملية تعد إمتداد للعملية الوطنية التي تم الشروع فيها يوم الخميس الفارط بولاية بسكرة.

والتي تم من خلالها توزيع ما يفوق 85.000 وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن.

وشهد حفل التوزيع حضور هدى إيمان فرعون وزيرة البريد والإتصالات السلكية، وعبد القادر زوخ والي العاصمة.

كما طمئن الوزير كل المكتتبين مؤكدا أن عملية التوزيع متواصلة، وبالنسبة لمكتتبي عدل أنه قد تم برمجة حصة 90.000 ألف وحدة سكنية.

المتبقية بعنوان 2019، وبهذا سيكون قد تم تلبية كافة طلبات المكتتبين الذين سبق لهم تسديد الشطرالأول من سعرالسكن.