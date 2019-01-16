بالصور.. طمار يشرف على توزيع أكثر من 2000 سكن بعين تموشنت

أشرف وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم الأربعاء بولاية عين تموشنت على توزيع 2057 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.

وصرح طمار أنه في هذه الولاية لمشاركة مواطني ومواطنات عين تموشنت فرحة إسكان أكثر من 2000 عائلة بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي يشمل كل ربوع الوطن.

وقال الوزير نأمل أن نبقى في نفس الوتيرة في مجال توزيع السكنات حتى نخفف إلى أقصى حد من أزمة السكن بمختلف الصيغ و السكن العمومي الريفي والترقوي.

وكشف طمارعن تخصيص غلاف مالي معتبر لإتمام كل السكنات من ناحية التهيئة و سنشارك الولاية خلال السنة الجارية بهذه الديناميكية التي ستعرف مراحل أخرى في توزيع السكنات.

وشملت عملية توزيع حصة 2057 وحدة سكنية التي أشرف عليها وزير السكن و العمران والمدينة 1287 وحدة سكنية ضمن صيغة العمومي الإيجاري.

شملت كل من بلديات حمام بوحجر والعامرية وحاسي الغلة و420 مسكن ترقوي مدعم عبر مجموع بلديات عين تموشنت وسيدي بن عدة وبني صاف و عين طلبة و350 إعانة بناء مسكن ريفي خاصة بكل بلديات الولاية.