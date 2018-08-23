بالصور.. طمار يشرف على توزيع محلات تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة

اشرف عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران اليوم على تسليم مقررات استفادة من محلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسلم الوزير بمقرديوان الترقية و التسير العقاري ببئر مراد رايس 6480 محل للمعنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر الوزير ان هذه المحلات تتنوع بين محلات تابعة لوكالة عدل واخرى تابعة للسكنات الاجتماعية.

حيث سجل تسليم 2902 محل تابع لوكالة عدل، و 2854 محل تابع ديوان الترقية العقارية.

وقال الوزير ان هذه العملدية جاءت بتوصيات من الرئيس بوتفليقة الذي يولي اهمية كبيرة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.