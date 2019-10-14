بالصور.. طيب بوزيد يشرف على افتتاح السنة الجامعية من كلية الطب الجديدة بوهران

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بزيارة عمل وتفقد بولاية وهران.

أين أشرف على انطلاق السنة الجامعية 2019- 2020 بعد تدشين لكلية الطب الجديدة التي تتسع ل 10 آلاف مقعد بيداغوجي.

وفي معرض كلمته صرح طيب بوزيد أن الدخول الجامعي الحالي تميز بتعزيز البعد المهني والذي يندرج ضمن إصلاحات التعليم العالي وتطوير مهام الجامعة.

كما تميز بتعزيز شبكة المدارس العليا بترقية المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير إلى نصف مدرسة عليا جديدة متخصصة في علوم التسيير والاقتصادي الرقمي.

طيب بوزيد وخلال فعاليات افتتاح السنة الجامعية اكد ان مؤسسات التعليم العالي استقبلت 260 الف و554 طالبوا جديدا من الفائزين على شهادة البكالوريا يؤطرهم نحو 64 الف و090 استاذ باحث.

مشددا على إيلاء عناية خاصة لقطاع الخدمات الجامعية خصوصا ما تعلق منها بايواء الطلبة الجدد وإعادة إسكان الطلبة القدامى بالاقامات.

إلى جانب تأمين خدمة النقل الجامعي لضمان السير العادي للدخول الجامعي فيما شدد على تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الباحثين اين كشف عن تسليم 2188 مسكن وظيفي هي طور الإنجاز.

كما كشف أن قطاع يعمل في إطار تنفيذ برنامج العمل من خلال تجسيد بعض الاولويات من بينها على وجه الخصوص استكمال مسار اعتماد مشروع القانون المتضمن تحديد مهام المجلس الوطني البحث العلمي والتكنولوجيات.

ومراجعة أحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ونصوصه التطبيقية، تطوير تعليم اللغات الأجنبية وتعزيز استعمال اللغة الانجليزية في مختلف الفروع التخصصات.

وزير التعليم العالي أكد ايضا ان سوق العمل بحاجة لمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى جانب التجارة والتسويق الإلكترونية.

موازاة مع التغيرات التي سيحدثها تعميم الرقمنة والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والمصرفي.

وهو ما يتطلب بعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين هذه الكفاءات بهدف جعل الجامعةقاظرة عل مواكبة التحولات الجارية إلى جانب الاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة.