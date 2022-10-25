بالصور.. ظهور ألسنة لهب أكبر من حجم الأرض خلال كسوف الشمس

شهدت سماء بعض الدول العربية والأوروبية، صباح اليوم الثلاثاء، ظهور ألسنة لهب كبيرة نسبياً أثناء رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.

وحرص مركز الفلك الدولي على رصد الظاهرة والتقاط الصور من خلال تلسكوب شمسي متخصص. يظهر طبقة الكروموسفير من الشمس ويظهر السطح الحبيبي وألسنة اللهب.

وغرد مركز الفلك الدولي ” استمرار مراحل الكسوف الجزئي، وصورة للكسوف من أبوظبي. وتظهر في الصورة بعض ألسنة اللهب وقد قارب القمر على حجبها خلفه، وهي أكبر من حجم الأرض.

وتعتبر ألسنة اللهب من الظواهر الفلكية التي تحدث داخل الشمس. وتنتج عن الانفجارات الهائلة من تفاعل ذرات الهيليوم والهيدروجين.

ويمكن رصد ألسنة اللهب بسهولة مع ظاهرة الكسوف الحلقي. وهي تخرج من الشمس وتنتج عنها حرارة هائلة ويصل معها اللهب لمسافات كبيرة جدا.

ووفقًا للعلماء فإن ألسنة اللهب أو ما يسمى بالبروزات الشمسية تمتد لمسافات تصل إلى عشرة آلاف وأربعين ألف كيلومتر. فوق هالة الشمس، وتصل أحيانا إلى 700 ألف كيلومتر.

وتتراوح فترة ثوران ألسنة اللهب ما بين دقائق معدودة أو عدة أيام ومنها ما هو ثابت بما يشبه البراكين. علمًا بأن ألسنة اللهب تنتج عن تفاعل الهيدروجين والهيليوم والكالسيوم المتأين، وتتراوح درجة الحرارة فيها. ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف درجة مطلقة.