بالصور.. ظهور نادر للفنانة المُعتزلة نورمان أسعد

إنتشرت خلال الساعات الأخيرة، صور حديثة للفنانة السورية المعتزلة والمحبوبة من طرف الجمهور العربي، نورمان أسعد.

والصور التي تم نشرها هي صور قديمة، ولكنها حديثة النشر، تجمعها مع زوجها في بداية زواجهما.

وترصد الصور لحظات السعادة بين الزوجين التي تعيشها الفنانة بعد اعتزالها الفن منذ سنوات، ولديها أربعة أطفال.

وكانت الفنانة نورمان أسعد، فجأة جمهورها العربي والسوري، بصورة توضح ملامحها وذلك بعد غياب طويل.

حيث أظهرت الصورة كيف تبدل ملامحها بعد غياب لسنوات طويلة عن الوسط الفني والاعتزال.

وتسبب الظهور الأول لها، في فرحة الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت صورة عن تبدل ملامحها في الفترة الأخيرة.

ونورمان أسعد، هي واحدة من فنانات سوريا التي قدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون. حيث قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات.

ولمعت الفنانة، في الشاشة السورية، وكان لديها قبول كبير عند المشاهدين. حيث عملت في السينما والمسرح وهي أول ممثلة استعراضية سورية راقصة، وهي بطلة مسلسل جميل وهناء.

يذكر أن الفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد تزوجت ثلاث مرات، في المرة الأولى من النجم السوري أيمن زيدان، بطل مسلسلها “هناء وجميل”.

وفي المرة الثانية، تزوجت نورمان أسعد من المخرج العراقي الراحل عدنان إبراهيم. والمرة الثالثة تزوجت من رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم. والذي وأنجبت منه أربعة أبناء هم: “تيجان، تاج، جينار، روجينا”.