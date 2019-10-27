بالصور.. عائلات المتهمين بتكوين جماعة أشرار بالوادي يناشدون وزير العدل

نظمت عائلات وعروش المحبوسين عن جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة وقفة إحتجاجية أمام مجلس قضاء الوادي.

وطالب المحتجون بمراجعة الحكم الصادر عن المحكمة نهاية الأسبوع والقاضي بالحبس 10 سنوات سجن نافذ.

تفاصيل القضية تعود إلى بداية السنة الماضية، أين تعرض رجل أعمال ببلدية البياضة، إلى عملية سرقة على الطريقة الهوليودية.

بعد دخول مجموعة من الشباب إلى منزله وتقييده رفقة أسرته وتهديده بقتل بناته أمام عينه في حالة لم يقدم لهم جميع الأموال.

وقدم رجل الأعمال كل الأموال والحلي الموجودة في المنزل بقيمة 4 ملايير سنتيم مع ما يفوق قيمتها 500 مليون من المجوهرات.

وبعد تقدمه بشكوى لدى مصالح الأمن تم الشروع في التحقيق والذي أسفر على توقيف مجموعتين.

المجموعة الأولى من بلدية البياضة بها 07 أشخاص، والثانية من ولايات مجاورة، واعترفت المجموعة الثانية بالجرم المنسوب لهم.

وتم تحويل جميع الموقوفين على المحكمة أين أدانت المحكمة المجموعة الأولى المكونة من 4 أشخاص بسبعة سنوات سجن.

فيما برأّت المجموعة الثانية في حكمين، ومع تحويل القضية إلى الاستئناف طعنت النيابة في الحكم وحكمت بالسجن 10 سنوات لتسعة متهمين وتبرئة اثنان فقط.

الأمر الذي أثار حفيظة عائلات المتهمين، وجعلتهم يحتجون ويطالبون بإعادة النظر في الأحكام المسلطة على أبنائهم.

واكد ولي أحد المتهمين ان ابنه في خطر جراء اصابته بمرض الاعصاب والقلب اثناء مكوثة في السجن طيلة هذه الفترة.

وان وضعيته الصحية تستوجب التسريع في اجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى القلب.

وناشدت العائلات والعروش وزير العدل التدخل العاجل، والنظر في القضية.