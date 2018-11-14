بالصور.. عائلات عالقة بمبنى تعرض لشبه إنهيار كلي بحي الدرب بوهران

يتواصل مسلسل الذوبان العمراني للأحياء العتيقة بوهران فبعد عمارة بحي سان أنطوان إهتز حي الدرب على وقع إنهيار شبه كلي لمبنى يأوي 16 عائلة ب 39 شارع دحو قادة.

تسبب في إحتجاز 5 عائلات بالطابق الثالث بعد سقوط كلي للسلالم والأسقف.

المبنى الهش الذي يعود إلى الحقبة الإستعمارية تسكنه العائلات المنكوبة لأكثر من 50 سنة تعرض لعدة إنهيارات سابقة.

حيث أسفرت عن إصابة شخصين آخرها سنة 2013 أكدت تقارير الحماية المدنية وجوب وبصف استعجالية إخلاء العمارة للخطر المحدق بسكانها.

علما أنه قد تم إدراج المبنى ضمن قائمة المرحلين إلى سكنات لائقة بعد تصنيفها ضمن البنايات الايلة للانهيار وبالخانة الحمراء سنة 2009.

لكن تم استفادة العديد من العمارات المبرمج إعادة اسكانها باستثناء المبنى رقم 39 لأسباب غامضة يستدعي التحقيق فيها من قبل لجنة السكن التابعة لولاية وهران.

عمال، تلاميذ وعجائز معزولون عن العالم الخارجي وجدوا انفسهم عالقين بالطابق الثالث للمبنى.

ويتم توفير حاجياتهم من أكل وشرب بايصاله لهم عن طريق حبل فيما يقوم أرباب عائلات بالتسلل إلى منازلهم عن طريق القفز من سطح العمارة المجاورة.

حالة مأساوية تستدعي تدخل عاجل لوالي وهران بعد وعود قطعها لهم السلطات المحلية لم تتجسد لحد الساعة بعد ثلاثة أيام من سقوط العمارة التي تجنب افراد الحماية المدنية إلى جانب مسؤولين بلديين ولوجها خوفا من سقوطها على رؤوسهم.