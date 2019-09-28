بالصور.. عائلات مهددة بالموت تحت الأنقاض بحي الدرب في وهران وتناشد : “شوفوا لينا وديرونا حل”

يشكوا قاطنو حي الدرب العتيق التابع للقطاع الحضري سيدي الهواري بوهران، إقصاء عديد العائلات من الترحيل إلى سكنات لائقة.

وتعود سكنات حي الدرب العتيق للحقبة ما قبل الإستعمارية، وهو ما يفسر الوضعية الكارثية التي آلت إليها سكنات العائلات المهترئة.

وأكد قاطنو حي الدرب على خطورة المباني الهشة التي يقطنونها بفعل تعرضها للانهيار نتيجة المؤثرات المناخية خصوصا في فصل الشتاء.

هي معاناة سكان أقدم حي بوهران، لم تشفع مراسلاتهم العديدة ومحاولاتهم المتعددة لاسماع صوتهم للجهات الوصية بعد خطر الموت تحت الأنقاض الذي أضحى يهددهم.

سكان حي الدرب العتيق، الذي لم يمزج بين العمران الإسباني والعثماني ويمثل تاريخ وهران سئموا وعود المسؤولين المحليين بترحيلهم إلى سكنات لائقة.

أوضاع كارثية يتخبط فيها قاطنو الحي، من ناحية مبانيهم القديمة المهترئة إلى جانب الجانب البيئي المنذر بالخطر نتيجة تسرب المياه الملوثة واهتراء الطرقات.

دون الحديث عن مهاجمة الخنازير لهم حيث ناشدوا والي وهران الجديد عبد القادر جلاوي برمجة العائلات المقصية ضمن برامج الترحيل القادمة.

مع فتح تحقيق في الاستفادات غير القانونية لعائلات من السكن الإجتماعي رغم عدم إقامتها بالحي وليست من السكان القدامى.

