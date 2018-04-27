سلمت، أمس الخميس، عائلة الإرهابي “ف.صالح” نفسها إلى السلطات العسكرية بالقرب من منطقة واد الزهور بالميلية في جيجل.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، فإن العائلة تتكون من زوجته وإبنه الإرهابي “ف.أسامة”.

وطفل و5 بنات إحداهن أم لرضيعين.

وكان الإرهابي “ف.صالح” الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 1998، قد سلم نفسه إلى السلطات العسكرية بجيجل ، بمنطقة أيدم خيري واد العجول.

ويعتبر “ف.صالح” من أخطر الإرهابيين الناشطين تحت لواء ما يسمى بكتيبة “جند الخلافة” التي قضت قوات الجيش على أميرها سابقا.