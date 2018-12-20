بالصور.. عائلة الطفلة سلسبيل بوهران تنتقل إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة

انتقلت بعد ظهر اليوم الخميس عائلة الطفلة زحاف سلسبيل المغدورة في وهران الى البقاع المقدسة لاداء مناسك العمرة.

وأوفى النائب البرلماني مير محمد الصغير ورئيس جمعية راديوز قادة شافي، و السيناتور السابق طاهير محمد، ورجل الأعمال صالح بوعدهم في نقل العائلة الى اداء مناسك العمرة.

وبالمناسبة تمّت قراءة الفاتحة على روح سلسبيل التي تعرضت للاغتيال على يد أحد الشبان الذي يقطن بجوار بيت العائلة يوم 18 أوت 2018.

والذي أدانته محكمة الجنايات بوهران يوم 19 سبتمبر 2018 بالإعدام رفقه شريكه في الجريمة.

والد سلسبيل، توجه بالشكر لكل من ساند العائلة في مصابها الجلل، وبالأخص إلى والي وهران، والنائب مير محمد الصغير، و رئيس جمعية راديوز قادة شافي.

وثمّن وفاء السلطات بوعودها، حيث تم منح العائلة سكنا اجتماعيا، و3 عمرات، وأكد أن زيارة البقاع المقدسة، ستُمكنه ووالدة سلسبيل وأختها، من الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

والدعاء لكل من وقف إلى جانب العائلة، وعلى رأسهم الرئيس بوتفليقة، ووزير العدل الطيب لوح.