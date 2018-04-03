بالصور.. عائلة مغربية تتعرف على جثة “الحراڨ” الذي عثر عليه بعين تموشنت

أكد شاب مغربي من خلال اتصال هاتفي مع “النهار” تعرف عائلة مغربية على جثة ابنها بعد نشرها عبر موقع النهار أونلاين،

وذلك عقب العثور على جثة الضحية الحراڨ بشاطئ “بوزجار” بولاية عين تموشنت وانتشابها من طرل حرس السواحل وكذا مصالح الحماية المدنية.

وفي السياق، ذاته أشار ذات المتحدث أن الجثة الثانية التي عثر عليها أمس بذات المنطقة يفترض أن تعود لشاب مغربي ينحدر من مدينة تيطوان،

حيث فقدوا رفقة 9 حراقة آخرين مند 12 يوما.

وحسب المعطيات التي نشرتها النهار بالعثور لدى الجثة الثانية على هاتف نقال من نوع ايفون 6 وكذا مبالغ مالية من عملة الدرهم والأورو جعل الفرضيات تتأكد أكثر.

هذا وتحصلت النهار على صورة الجثة الثانية، والتي من المحتمل أن تكون لأحد المغاربة المفقودين منذ 9 أيام.