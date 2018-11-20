بالصور.. عائلة من 5 أفراد تقطن بحاوية لأكثر من 8 سنوات في وهران

هو ليس بسكن فوضوي ولا هش.. بل حاوية لجأ إليها المواطن بن دريس فتحي، و عائلته المكونة من خمسة أفراد بحي الدار البيضاء في وهران.

اثر طرده ليلا من منزل مستاجر بسيدي معروف بعد رفع صاحبه لسعر الإيجار أمام عدم قدرته على تسديده لمحدودية دخله.

هي مأساة اجتماعية لعائلة تعاني ظروف عيش مريرة بحاوية منذ 2012 تتكبد فيها حر موسم الصيف وقر شتائه لانعدام التهوية وارتفاع الرطوبة سببت لأبنائه الأربعة اصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات ضيقا في التنفس.

حالة امتزج فيه بكاء السيد فتحي بعدم قدرته على توفير سكن لائق لعائلته وإصابة فلذات اكباده الأربعة بمرض الربو لدرجة تنفسهم اصطناعيا ناشد خلالها الجهات الوصية وعلى رأسها والي وهران النظر اليه بعين الرحمة بعد عديد المعاينات الميدانية والوعود المقطوعة له لم تتجسد لحد الآن.