بالصور..عارضة الأزياء السعودية عبير تعلن عن خطوبتها من أجنبي أشقر

فن وثقافة
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بالصور..عارضة الأزياء السعودية عبير تعلن عن خطوبتها من أجنبي أشقر
بقلم نادية بن طاهر

فجرت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر مفاجأة صادمة لمتابعيها، بعد اعلانها عن خطوبتها مع شاب أجنبي أشقر يعمل كمدرب فنون قتال.

ويتميز خطيبها بأنه صاحب البشرة البيضاء والشعر الأشقر، وهذا عكس ما تمتلكه عبير سندر.

وكانت عارضة الأزياء السعودية عبير سندر، قد تعرضت للتنمر والانتقادات بسبب بشرتها السمراء.

مما جعلها تعاني من لون بشرتها السوداء وحاولت مراراً تغييرها باستخدام كريمات تبييض، مما أثر عليها نفسياً.

وأكدت عبير سندر لكل من انتقد لون بشرتها السمراء، أنها لن تكون عائقاً في طريقها.

وأصبحت سندر من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر إسمها تحت عبارة “أنتِ جميلة لولا لون بشرتك”.

عبير

مدرب قتال

مدرب قتال


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