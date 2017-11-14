بالصور.. عباءات رياضية للمشجعات السعوديات

أظهرت صورا نشرت على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، صورا لعباءات نسائية ملونة بألوان أشهر الأندية الكروية في السعودية الهلال والنصر والأهلي.

وبدءت بعض المحلات السعودية ببيع هذه المنتوجات بعد السماح للمشجعات السعوديات بالدخول إلى ملاعب كرة القدم ابتداءً من العام المقبل.



وأعلنت هيئة الرياضة السعودية الشهر الماضي البدء في تهيئة 3 ملاعب في مدن الرياض، جدة، الدمام

لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018.



للإشارة، فإنه من المقرر أن تشهد الجولة الـ17ـ من دوري المحترفين السعودي أول ظهور للنساء داخل السعودية

وذلك خلال مباراة الأهلي والباطن على ملعب الجوهرة.