بالصور.. عبد العزيز زروقي يباشر مهامه في شبيبة القبائل

باشر المسؤول الجديد عن فريق شبيبة القبائل، عبد العزيز زروقي، اليوم الخميس مهامه على رأس النادي.

وباشر عبد العزيز زروقي، مهامه الجديدة، والتي كلفته بها الشركة المالك لفريق “موبيليس”، بتفقد وضعية مقر فريق الشبيبة.

كما سيكون المسؤول الجديد عن “الكناري”، على موعد يوم الأحد المقبل، مع جميع الطاقم العامل في الفريق.

يذكر أن شركة “موبيليس” المالك الجديد لفريق شبيبة القبائل، عينت بداية الأسبوع الجاري، عبد العزيز زروقي، مسيرا للفريق.