بالصور.. عبد القادر مسدوة سفيرا للجزائر في إمارة أندورا مع الإقامة في باريس

قدم سفير الجزائر بباريس عبد القادر مسدوة أوراق إعتماده إلى أمير كوميدي في أندورا ، المونسنيور جوان إنريك فيفز سيسيليا .

واعتمد مسدوة كسفير للجزائر في إمارة أندورا مع إقامة في باريس.

أندورا دولة صغيرة جنوب غرب أوروبا، تقع في جبال البرانس الشرقية وتحدها إسبانيا وفرنسا.

تعد أندورا سادس أصغر دولة في أوروبا حيث أن مساحتها تبلغ 468 كيلومتر مربع وبلغ عدد سكانها نحو 84.888 عام 2009.

عاصمتها هي أندورا لا فيلا، اللغة الرسمية هي الكتلانية على الرغم من استخدام الإسبانية والفرنسية والبرتغالية بشكل شائع.