بالصور.. “عدل” تطلق أكبر عملية تعقيم لأحيائها لمواجهة كورونا

اطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بأمر من المدير العام محمد طارق بلعريبي حملة تعقيم وتطهير واسعة باحيائها السكنية.

وتندرج حملة التعقيم والتنظيف ضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي اتخدتها الوكالة للحد من انتشار فيروس كورونا حسب بيان للوكالة.

وباشرت الوكالة الحملة، التي ينظمها فرع التسيير العقاري “GEST IMMO” في كل من المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله وبوينان، حي الكروش بالرغاية وحي سيدي عاشور بولاية عنابة، على ان تشمل باقي احياء عدل بمختلف ولايات الوطن.

واكد المدير العام محمد طارق بلعريبي الذي يتابع مباشرة هذه العملية الكبيرة أنه تم تسخير كل الوسائل اللازمة من معدات رش و مواد تعقيم المصاعد وسلالم العمارات ،التجهيزات العمومية و محيط السكنات التابعة لعدل.

وشدد لعريبي على الانخراط التام للوكالة في كل المساعي التي من شانها ان تقلل من خطر انتشار الفيروس باحياء عدل.