بالصور.. عرس جماعي يزف 44 عريسا ببلدية الرباح في الوادي

في مبادرة لاتزال تتواصل على مدار 10 طبعات متتالية أشرفت جمعية الإرشاد والإصلاح لمكتب بلدية الرباح على تنظيم عرس جماعي لأزيد 44 عريس.

وشكل هذا العرس أجواء استثنائية بالبلدية وكسرت الركود وادخل الجهة الجنوبية في أجواء تضامنية كبيرة.

وتهدف مثل هذه الأعراس الجماعية التي انتشرت بشكل كبير في تسهيل تكاليف الزواج.

وإكمال نصف الدين وخلق أجواء التعاون والتكافل ورسم معالم تحفيز الشباب على الزواج.

وساهم أصحاب الخير في التكفل بمستلزمات العرسان والوليمة الجماعية،وهو من شأنه أن يساهم في مواصلة المبادرات الخيرية،لسنوات وأعراس أخرى مستقبلا.