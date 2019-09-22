بالصور.. عرض عليها الزواج تحت الماء فلقي مصرعه غرقا!

نشرت شابة لقطات تحمل الفاجعة والحزن، أثناء عطلة جمعتها مع خطيبها في تنزانيا، وهو يعرض عليها الزواج من تحت الماء، على صفحتها بالفيسبوك.

وعلقت الشابة، “كينيشا انطوان” على الفيديو:” ولم يخرج”، ثم قالت أنه غرق مباشرة بعدما عرض عليها الزواج.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فإن الشابة كانت في مقصورة خشبية مغمورة جزئية بالماء وتواصلت مع خطيبها عبر نافذة تحت مياه المحيط الهندي.

وأظهرت لقطات الفيديو، الشاب “ويبر” وهو يسبح عند النافذة تحت الماء، ويحمل رسالة داخل مغلف بلاستيكي شفاف، يطلب فيها الزواج من انطوان.

وجاء في الرسالة: “لا أستطيع أن أتنفس لفترة طويلة بما يكفي لأخبرك بكل ما أحبه بك”، ثم يقلب “ويبر” الرسالة وفيها عرض الزواج.

وبعدها يخرج “ويبر” علبة صغيرة من جيبه يتضح أنها تحتوي على خاتم الزواج، قبل أن يسبح بعيدا عن الأنظار، ولم يظهر بعدها.

وكتبت “انطوان” عبر صفحتها على الفيسبوك، تقول أن خطيبها توفي لاحقا، وعلقت: “لم يخرج أبدا من تلك الأعماق”.

وأضافت الشابة، أن أفضل يوم في حياتها تحول إلى مأساة، وأنها حزينة لأن “ويبر” لم يسمع ردها بالقبول على عرضه الزواج منها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أوردت في بيان لها، إن سائحا أمريكيا توفي في تنزانيا، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن وفاته.