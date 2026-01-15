بالصور.. عرض مجسم الكأس الممتازة بمقر “موبيليس”

تم عرض مجسم الكأس الممتازة، اليوم الخميس، بمقر شركة “موبيليس”، بباب الزوار، الراعي الرسمي لهذه المنافسة.

ونشرت الرابطة المحترفة، صور من عرض مجسم الكأس الممتازة، والذي جرى بحضور لاعبين من مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، اللذان سينشطان النهائي.

وتأتي هذه الخطوة، تحسبا لمباراة نهائي كأس السوبر، المقررة يوم السبت 17 جانفي الجاري، انطلاقا من الساعة (17:00) بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

يذكر أن عملية بيع تذاكر نهائي السوبر، انطلقت أمس الأربعاء، لفائدة أنصار فريقي مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة، عبر منصة “ديجي ديكت”.