بالصور.. عرض مجسم كأس الجزائر تحسبا لنهائي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

تم عرض مجسم كأس الجزائر، اليوم الخميس، تحسبا لمباراة الدور النهائي، والتي ستجمع فريق اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

وجرى عرض مجسم كأس الجزائر، بمقر شركة “موبيليس”، بالعاصمة، بحضور لاعبين من اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد.

كما استغل بعض عشاق كرة القدم، من أنصار الاتحاد، والشباب، هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية مع السيدة الكأس.

يذكر أن نهائي كأس الجزائر، والذي سيجمع اتحاد العاصمة، بشباب بلوزداد، مقرر يوم السبت 5 جويلية، بملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي.