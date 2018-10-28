بالصور.. عرض مشروع قانون المالية 2019 على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان
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أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع المياه وتطهيرها "سيال" عن انقطاع التزويد بمياه الشرب على عديد بلديات العاصمة ابتداء من مساء اليوم الأحد.
وحسب بيان الشركة، فقد سجل…
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حذّر الديوان الوطني، للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية مرفوقة ببرد، 16 ولاية من الوطن.
وذكرت نشرية خاصة، أن كل من الولايات،البيض،الجلفة،المسيلة،الأغواط،باتنة،خنشلة،تبسة، ستشهد أمطار بداية من 15…
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، على 9 ولايات من الوطن.
وذكرت نشرية خاصة للمصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار، هي: عين تيموشنت،…
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