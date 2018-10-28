بالصور.. عرض مشروع قانون المالية 2019 على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان 

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بالصور.. عرض مشروع قانون المالية 2019 على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان 
بقلم سميرة.ل

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الأحد، مشروع قانون المالية 2019 على لجنة المالية والميزانية، في حضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة.


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