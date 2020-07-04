بالصور.. عرض نماذج النقود الجديدة بالوزارة الأولى

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لأجل عرض نماذج نقود جديدة “ورقية ونقدية”.

وأشرف على تقديم العرض المدير العام لدار النقود حمود عمارة.

وأكد جراد، أنه قرر منح بنك الجزائر كل الوسائل من أجل عصرنة العملة النقدية، منها قطعة أرض ومركز خاص بطبع النقود.

وأشار جراد، إلى أن مراسم هذا اليوم هي إمتداد لإسترجاع بعض جماجم شهدائنا الأبرار.

هذا وتحمل القطعة النقدية من فئة 200 دينار جزائري، صورة الشهيد أحمد زبانة.

أما الورقة النقدية من فئة 2000 دينار جزائري، فتحمل صورة المجموعة الستة.