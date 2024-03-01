بالصور: عرقاب يستقبل الأمين العام لمنظمة “أوبك”

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص.

مراسيم الإستقبال جرت على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وخلال اللقاء إستعرض الطرفان التطورات الحالية للسوق البترولية وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط.

كما ناقش الجانبان التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل تعزيز التشاور في هذا المجال.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم التطرق، الى المواضيع ذات الأولوية التي يتم تباحثها بين الدول الأعضاء في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.